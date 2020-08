WATERFLESSEN HAMSTEREN! Vanavond mogelijk geen drinkwater uit de kraan in grote delen van Nederland

Het is momenteel bloedheet in Nederland. En om onze vochthuishouding in balans te houden hangen we massaal met onze mond aan de waterkraan. Dat doen we zelfs met zovelen tegelijk dat het watergebruik zo hoog is dat vanavond de waterdruk in een aantal gebieden in Nederland sterk zal verminderen of helemaal zal wegvallen.

Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt dat we er niet gek van moeten opkijken als we vanavond geen water meer uit onze kraan kunnen tappen. De waterdruk is momenteel ongekend hoog en dat kan er toe leiden dat we het met slechts enkele waterdruppels moeten doen of nog erger: helemaal zonder water.

WAARSCHUWING: Zomerse temperaturen. Wees extra zuinig met water. Door de hoge temperaturen wordt er veel drinkwater verbruikt. Indien nodig zal Vitens de waterdruk verlagen en komt er minder water uit de kraan. Help mee dit te voorkomen: https://t.co/5tDSeyQiC8 pic.twitter.com/Aif3t4h0r5 — Vitens (@Vitens) August 8, 2020

Sinds donderdag, toen de hittegolf begon, wordt er maar liefst 30 tot 50 procent meer drinkwater verbruikt in vergelijking met dagen met ‘normale’ temperaturen. Vitens heeft dan ook al een noodpagina in het leven geroepen waarin tips worden gegeven om dezer dagen zuinig om te gaan met het drinkwater.

Het is zelfs zo erg dat het waterbedrijf mensen oproept om hun planten niet meer te besproeien, zwembaden niet meer te vullen met water, zo kort mogelijk te douchen, geen auto’s te wassen en niet de wasmachine te gebruiken…

De supermarkten zullen vandaag waarschijnlijk snel door hun voorraad flessen bronwater heen zijn, want het recente verleden heeft al laten zien dat Nederlands bovenmatig goed zijn in hamsteren. Dat gebeurde eerder namelijk met wiet en zelfs met toiletpapier.