Watertekort in Nederland? Drinkwaterbedrijven bezorgd over enorm hoge watervraag

Drinkwaterbedrijven in Nederland luiden de noodklok, er is een extreem hoge vraag naar drinkwater en het is nog maar de vraag of deze bedrijven de vraag aan kunnen. Afgelopen week was het tropisch warm in Nederland, en ook deze week blijft het flink warm, wat de druk op de drinkwaterbedrijven alleen maar vergroot. Nederlanders moeten zuinig doen met water, anders raakt de dagelijkse voorraad op!





Het waterconsumptierecord is verpletterd, de afgelopen dagen zijn er gigantische hoeveelheden drinkwater opgenomen door Nederlanders. Dit komt door meerdere factoren: de hitte en corona. Vanwege de coronacrisis zijn meer mensen dan ooit thuis in Nederland, ook vakanties worden nu overwegend in Nederland gehouden. Wat de druk op drinkwaterbedrijven enorm vergroot.

,,Iedereen moet heel zuinig omgaan met drinkwater, anders raakt de dagelijkse voorraad op”

Drinkwaterbedrijven kunnen het besproeien van de tuinen niet verbieden, dat moet het Ministerie van Waterstaat en Infrastructuur doen, maar de bedrijven raden het wel aan. Het gaat de komende dagen spannend worden voor deze bedrijven, de afgelopen dagen konden zij de vraag al nauwelijks aan.

Vitens zag bijvoorbeeld een stijging van 30 tot 50% per huishouden wat betreft de waterconsumptie. Dat is gigantische stijging, die flink wat gevolgen kan hebben. De waterdruk kan door deze vraag flink verminderen of in het ergste geval zelfs wegvallen, wat betekent dat er wellicht niet eens meer stromend water uit je kraan komt.

Komende dagen zal de druk voorlopig nog niet afnemen.