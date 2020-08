Wegvluchtende coalitiepartijen door het stof na massale anti-democratische wegloopactie: “Geen fraai beeld!”

Nu alle zorgmedewerkers van heel Nederland boos zijn op de coalitiepartijen, gaan ze allemaal diep door het stof in verklaringen op hun websites. Het spijt ze zo, schrijven de fractievoorzitters van CDA en D66, en de webredactie van de ChristenUnie. Maar wat ze vooral spijt, is niet hun actie. Wel dat ze niet openlijk uitkwamen voor het feit dat ze wilden weglopen.

Operatie ‘damage control‘ is begonnen! Want waarom waren 33 CDA’ers, VVD’ers, D66’ers en zelfs een SGP’er weggelopen zodat niet over een motie met betrekking tot het verhogen van zorgsalarissen hoofdelijk kon worden gestemd?

D66-fractievoorzitter Rob Jetten zegt dat hij alle vragen “goed snapt“. Naar mensen toe is dit heel moeilijk uit te leggen en daarmee schadelijk voor ons als Tweede Kamer”,” schrijft hij in een op de website van D66 gepubliceerde brief. Zonder zijn naam op dat moment te noemen, beschuldigt hij PVV-leider Geert Wilders van het schenden van een “gentlemen agreement“. Wel spreekt Jetten van een “dilemma”, een kennelijk vantevoren afgestemd woord dat ook opduikt in de verklaringen van andere coalitiepartijen. Jetten: “We hadden over dit dilemma gisteravond ook meteen duidelijk moeten zijn, toen het verzoek van Wilders kwam hoofdelijk te stemmen. Die transparantie van onze kant ontbrak, en dat nemen we onszelf kwalijk.”

Het CDA constateert dat er geen uitleg is gegeven door de partijen van Rutte III “tot veel kritiek” heeft geleid, “en dat is eerlijk gezegd ook logisch en terecht”. De partij ontkent hoe dan ook “naar buiten te zijn gerend,” al is het allemaal “geen fraai beeld.”

Bij de ChristenUnie spreken ze van een “fout“. Ze hadden hun “dilemma” (één van hun fractiegenoten moest uit Groningen komen) “niet tijdens de regeling in de plenaire zaal hebben uitgelegd.” Ook is “duidelijk dat de dit voorjaar gemaakte afspraak nu niet meer werkt,” vindt de partij van Gert Jan Segers.