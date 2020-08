Zorgpersoneel werkt zich helemaal uit de naad terwijl hun managers zichzelf een lekkere ‘coronabonus’ toe-eigenen

Terwijl verplegend personeel zich de afgelopen maanden helemaal uit de naad heeft gewerkt om mensenlevens te redden, kregen hun leidinggevenden een geheime geldbonus toegestopt. Het zorgpersoneel zelf ziet daar geen rooie cent van terug.

De Telegraaf meldt vandaag dat ze over interne documenten beschikken waaruit blijkt dat het zorgpersoneel van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) woest is over een financiële bonus die werd uitgekeerd aan de managers van de mensen die vele levens van coronapatiënten hebben gered.

Het erge is nog dat de ondernemingsraad van het ziekenhuis per toeval achter de uitgekeerde bonus kwam. De OR meldde dat vervolgens bij de Raad van Bestuur van het ZMC, maar niet geheel toevallig (iets met de handen aan de knoppen) leidde dat tot niets.

In een verklaring laat het ziekenhuis zichzelf van haar slechtste kant zien en zegt dat de coronabonus voor hun managers “gevoelsmatig anders overkomt” bij het zorgpersoneel. Het ZMC stelt dat het gaat om een financiële compensatie voor medewerkers (lees: MANAGERS) die hun overuren niet krijgen uitbetaald. Het komt er dan ook op neer dat het verplegend personeel niet zo moet klagen, want die kregen hun gewerkte uren wél gewoon uitbetaald.

Je gaat bijna gaan denken dat het ZMC onderdeel is van aandelen heeft bij Ahold Delhaize, het zakkenvullende moederbedrijf van Albert Heijn dat supermarktpersoneel -dat keihard doorwerkte tijdens de coronacrisis- afscheepte met een Bol.com tegoedbon, maar hun aandeelhouders wel beloonde met een flinke bonus.

De financiële bonus staat overigens los van de 1.000 euro die minister Hugo de Jonge beloofde aan alle zorgmedewerkers. Dat bedrag moet nog worden uitgekeerd.