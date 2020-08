Zwakke Pieter Omtzigt geeft zich over, rolt op zijn rug, en kwispelt met zijn staartje

Het is ongelooflijk om te zien hoe snel en gemakkelijk het CDA erin is geslaagd Pieter Omtzigt stil te slaan. Een neponderzoekje dat in één dag is uitgevoerd bewijst zogenaamd dat het allemaal echt eerlijk is gegaan bij de lijsttrekkersverkiezing en zie, meneer geeft zich meteen over. Ja, ja, hij rolt op zijn rug, pootjes in de lucht, en kwispelt hevig met zijn staartje om zijn baasjes te laten weten dat hij écht geen gevaar voor ze vormt.

“Goed dat de partij dit door een extern bureau snel heeft laten uitzoeken en dat er geen grove onregelmatigheden bij de lijsttrekkersverkiezing zijn aangetroffen die effect konden hebben op de uitslag,” aldus De Zwakke Meneer op Twitter. ” De enkele gevonden zwakheden zullen worden opgelost en het is best lef voor een partij om wanneer er vragen zijn deze onafhankelijk te laten onderzoeken.” Haha, onafhankelijk. Ja. Is dat bureau niet ook gelieerd aan Jack de Vries?

Hoe dan ook. “Ik kan nu weer al mijn energie richten op het opkomen voor mensen die in de knel zitten, bijvoorbeeld bij de belastingdienst,” gaat hij verder. “De expliciete steun van bijna de helft van de CDA leden geeft veel energie om dat werk voort te zetten en van onze partij weer een echte volkspartij te maken op basis van onze kernwaarden gerechtigheid, solidariteit, en rentmeesterschap.”

Om het vervolgens nóg erger te maken gaat hij verder, “met deze steun wil ik vanuit het CDA als running mate van lijsttrekker Hugo de Jonge en andere CDA-ers van onderop bouwen aan een sterk, solide en eerlijk Nederland.”

Oh. Mijn. God. Je wordt er gewoon misselijk van, zéker als je dan ook nog deze tweet leest waarin hij voor de zekerheid toch stelt dat hij gelooft dat er bij zijn vrouw wel degelijk iets is misgegaan, maar hé, kan gebeuren he! Let wel, het CDA zegt dus dat zijn vrouw op De Jonge gestemd heeft. Geen fout, nee, ze heeft gewoon tegen haar man gestemd, zogenaamd.

Twitteraar @seven__ legt uit waarom het zo belachelijk is dat Omtzigt door de knieën is gegaan voor de top van zijn partij. De CDA stemming “ging met 7-cijferige code,” legt hij er. “Er bleek fraude, een hacker sloeg alarm.” Vervolgens werd de stemming opnieuw gehouden. “Dezelfde code + postcode + lidnummer.” Maar wacht. Dat was “nauwelijks veiliger, ook omdat velen bij ledenlijst met postcodes & lidnummers kunnen. Spookbedankjes, ‘bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge’ wijzen op hack.”

CDA stemming ging met 7 cijferige code, er bleek fraude, hacker sloeg alarm. Stemming opnieuw: dezelfde code

En hackers hadden niet eens de hele postcode nodig, maar “alleen de 4 cijfers. En even over versie 1.0: ‘Kans van één op de 250 dat je een correcte stemcode invoerde… minder grootschalige, goed doordachte fraude zou lastiger op te sporen zijn…” denkt de onderzoeker.

Daar komt nog eens bij dat de conclusie van het onderzoek “echt niet rijmt” met de inhoud van het rapport. “Er was een IP geoblok actief. Omtzigt komt uit grensregio, bij roaming met mast over grens kon lid uit zijn regio dus niet eens stemmen. En misschien zag die geoblok per abuis wel half Twente/Enschede als buitenland.”

Er zijn dus al gevallen bekend waarin dat het geval was. Mensen in de grensregio stemmen vaker op Omtzigt dan op De Jonge, zeker als ze in Enschede/Twente wonen. Dat is zijn heimat.

En dan zijn we er nog niet. Het noorden van het land, waaruit Omtzigt komt, had al vakantie tijdens het stemmen. Datzelfde geldt voor het zuiden. Dat laatste is ook van belang omdat Omtzigt katholiek is. Aan de andere kant is De Jonge protestant (een domineeszoon zelfs). Zijn regio, die van het midden van Nederland, had géén vakantie.

Met andere woorden, De Jonges achterban was thuis om te stemmen. Omtzigts achterban was vakantie aan het vieren.

Oh, en dan is dit er ook nog:

Jawel, één man kan dus overal bij.

Het is onbegrijpelijk dat de pitbull van de Nederlandse politiek zich heeft overgegeven en veranderd is in een lieve, onschuldige blonde labrador. Zielig, eigenlijk.