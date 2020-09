Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt maar blijft boven de 1.000, ziekenhuisopname blijft ook toenemen

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is zondag met 1.087 gestegen. Dat betekent een daling ten opzichte van de dagen ervoor, maar allemaal nog steeds boven de duizend. Opvallend is wel dat het aantal opgenomen coronapatiënten nu op het hoogste niveau sinds 1 juli ligt.

Nederland staat er nog steeds goed voor, blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Ja, het aantal besmettingen is nog flink, maar woensdag stond de teller op 1.140 nieuwe gevallen, zaterdag waren dit er 1.231 en nu zijn het er dus 1.087. Het schommelt en we praten nog steeds over aanzienlijke aantallen, maar het effect van het virus blijft nog altijd beperkt.

Patiënten komen wel in het ziekenhuis terecht, maar eindigen veel minder vaak op de intensive care. Daar liggen er nu 36 en buiten de ic zijn er 148 corona-opnames. Ze worden steeds vaker op tijd geholpen en krijgen ook de juiste middelen toegediend om te voorkomen dat de gezondheidssituatie escaleert.

Aan de ene kant is dat gunstig, want de overlevingskans is daardoor veel hoger. Maar aan de andere kant legt het wel druk op de ziekenhuizen en neemt die druk mogelijk nog steeds toe. Ik vraag me af of de capaciteit voor acute zorg ook op de lange termijn voldoende blijft. Over middelen maak ik me niet zo’n zorgen, maar het kost wel veel mankracht die misschien ook voor andere acute gevallen nodig is.