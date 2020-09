Amsterdam compleet ontregeld: Extintiction Rebellion ontketent septemberrevolutie

De rebellen van Extinction Rebellion hebben een verkeersinfarct veroorzaakt in Amsterdam, hierdoor is de Zuidas haast onbereikbaar geworden. De activisten hebben de Europaboulevard bezet in Amsterdam, de politie is op dit moment bezig om de orde te herstellen. Na een relatieve lange rustpauze door corona is klimaatdemonstreren weer helemaal hip.



Op z’n Russisch willen de klimaatrebellen burgerraden afdwingen in Nederland, zij denken dit te bereiken door een gigantische verkeersinfarct te veroorzaken in Amsterdam. Maar of een burgerraad nu zo’n geniaal idee is, is nog maar de vraag. In 1917 zorgde het ook niet voor het gewenste resultaat…

Het #verkeersinfarct wat @NLRebellion veroorzaakt vanaf de Zuidas in Amsterdam groeit per minuut.

De rebellen van #ExtinctionRebellion willen dat de overheid een #burgerberaad installeert voor een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid en blokkeren oprit naar de A10.#Europaboulevard pic.twitter.com/XUDusSXf17 — Extinction Rebellion Amsterdam (@XR_Amsterdam) September 21, 2020

De Amsterdamse politie is inmiddels al een paar uur bezig om de orde te herstellen.

De politie is nog steeds ter plaatse om het kruispunt vrij te maken. Er zijn op dit moment tientallen actievoerders bestuurlijk verplaatst. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) September 21, 2020

Overal in het Westen zie je XR weer opduiken, wat doet vermoeden dat de overkoepelende organisatie een zeer geoliede machine is. De verenigingskracht van de klimaatlobby is indrukwekkend, want keer op keer weten ze massaal mensen op te roepen voor een activistisch statement.

@Politie_Adam is zojuist begonnen met het ontruimen van de kruising op de #Europaboulevard in zuid die al de hele ochtendspits werd geblokkeerd door de betogers van @NLRebellion pic.twitter.com/GPm5dJDsMS — Robby Hiel (@PersburoUNN) September 21, 2020

De komende tijd zal het aantal demonstraties voor het klimaat alleen maar weer toenemen. En hoogstwaarschijnlijk is de Zuidas vaker het target voor de activisten.

Dus voorlopig kan men maar beter Amsterdam mijden tot de rust is wedergekeerd.