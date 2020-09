Amsterdamse politie is te druk met handhaven coronaregels, dus vuurwerk afsteken mag dit jaar nog gewoon!

De gemeente Amsterdam voert deze jaarwisseling nog geen afsteekverbod voor consumentenvuurwerk in. Dat zou namelijk “complex en intensief” zijn voor de handhaving. Dus mag iedereen in Amsterdam straks gewoon buiten vuurwerk afsteken, als ze maar anderhalve meter afstand houden!



Het zal wel aan mij liggen, maar ik zie niet hoe het gelijktijdig handhaven van zowel een afsteekverbod als de coronaregels, nou zo moeilijk moet zijn? Het enige ‘probleem’ waar handhaving tegenaan loopt, is dat lokale vieringen in buurten niet zomaar door zouden kunnen gaan. Die moesten namelijk het alternatief worden voor het afsteekverbod, maar toen kwam corona.

Door vuurwerk dit jaar nog wél toe te staan, hopen ze volgens mij op meer spreiding tussen de mensen. Was dat afsteekverbod er wel gekomen, dan zouden er waarschijnlijk overal buurtfeestjes gaan ontstaan.

En reken maar dat die feestjes dan voor overtredingen van de corona-regels gaan zorgen! De gasten zijn dan waarschijnlijk nog beschonken ook. Dus ja, dat gaan ze nooit kunnen handhaven… Je riskeert als agent ook wel een flinke hoop agressie als je die dag de hele buurt op de bon slingert.

Al is dat vast niet de hoofdreden voor dit besluit van de gemeente Amsterdam. Het heeft waarschijnlijk te maken met de juridische (en vooral financiële) risico’s die de gemeente loopt. Vuurwerkverkopers wilden namelijk gerechtelijke stappen ondernemen, omdat zij door een verbod flink zouden worden gedupeerd. En Amsterdam heeft z’n geld hard nodig, bijvoorbeeld voor restauratiewerkzaamheden.