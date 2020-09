Anarchistische klimaathippies van Extinction Rebellion claimen Amsterdam: ‘Hele weekend klimaatprotesten, politie grijpt in!’

Het is weer ouderwets groengezellig in Amsterdam. Anarchistische klimaatactivisten van de rebellenclub Extinction Rebellion hebben de hele Snuifas Zuidas aan de ketting gelegd in de vorm van een hele lange lijn. Dit was echter tegen de regels, dus heeft de politie besloten om -een soort van- in te grijpen.

Het was van te voren nog zo duidelijk afgesproken met de demonstratie-schuwe groene burgemeester Femke Halsema: De klimaatactivistische rebellenclub Extinction Rebellion mocht best demonstreren voor een beter klimaat van vrijdag tot zondag, maar blokkades mochten niet worden opgeworpen door de demonstranten. En dat gebeurde dus toch.

Natuurlijk is Halsema geen voorstander van verdere escalatie, dus werden de rebelse demonstranten niet gearresteerd maar door de politie naar een andere locatie verplaatst. Zo doen ze dat immers in ‘die lieve stad’ waar blijkbaar alles mogelijk is.

Oeps. We hebben de blokkade toch ergens anders opgeworpen dan we hadden aangekondigd. Rebels gonna Rebel. We zitten op de kruising Gustav Mahlerlaan en Beethovenstraat. #ExtinctionRebellion #BurgersBeslissen #SeptemberRebellie pic.twitter.com/ABj1wjQ6YO — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) September 18, 2020

Volgens AT5 waren de activisten van Extinction Rebellion al sinds 11.45 aanwezig op de kruising van de Beethovenstraat met de Gustav Maherlaan op de kapitalistische Zuidas. (Waar overigens de meeste kantoormedewerkers niet eens aanwezig waren vanwege corona).

Dit financiële hart klopt niet. Wij eisen dat dat er een einde komt aan de invloed van grote bedrijven op klimaatbeleid en dat de overheid een burgerberaad invoert. Daarom zijn wij vandaag op de Zuidas. #BurgersBeslissen #ExtinctionRebellion Lees hier meer https://t.co/TSbn2AT7zl pic.twitter.com/RJFnu6xaKV — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) September 18, 2020

De aanwezige politie riep de demonstranten uiteindelijk op om te vertrekken. Dat deden de meesten (+/- 300 anarchisten) dus NIET en daardoor voelde de politie “zich genoodzaakt om de boel te verplaatsen”.

Het protest van vandaag is een onderdeel van een meerdaagse manifestatie. Komende zaterdag en zondag staan de demonstraties volgens planning op het Museumplein. Ook op andere plekken in Nederland worden demonstraties georganiseerd.

De “die hards” en een leger aan politie agenten en ME’s zijn nog over…#ExtinctionRebellion pic.twitter.com/4EfPhfos5e — Mostafa (@Sed_Morteza) September 18, 2020

Laat de klimaatgekte maar komen dit weekend in Amsterdam, de politie is gelukkig alles behalve overbelast en helemaal fris en fruitig!