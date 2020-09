Baudet tijdens referendumdebat: ‘De meesten zitten hier niet vanwege hun idealen, maar vanwege het baantje’

Vandaag stond het onderwerp ‘referendum’ op de agenda van de Tweede Kamer. Al meer dan drie decennia proberen tal van partijen een correctief referendum in te voeren. Tot nu toe zonder al te veel succes. Maar vandaag bleek dat er een meerderheid VOOR het referendum aanwezig is in de Kamer. Baudet greep het debat aan om de valse – of niet bestaande – idealen van Kamerleden te benoemen.





Volgens Baudet zit het als volgt: de meeste partijen en politici waaien met alle winden mee. Dan gaan ze over links, dan weer eens over rechts. Dit alles om de leuke baantjes te kunnen behouden. Volgens Baudet is er maar één manier om deze impasse – van het partijkartel – te doorbreken, namelijk door de invoering van het correctief referendum.

Het partijkartel en haar politici kunnen dan prima haar baantjes behouden volgens Baudet, maar nu is er een middel om over de thema’s waar de bevolking het echt niet mee eens is, eindelijk eens verandering in te brengen.

Veel kartelpolitici zitten er voor hun baantje. @thierrybaudet wil eigenlijk niet in #DenHaag zitten, maar is toch #TweedeKamer-lid omdat hij écht dingen wil veranderen. De oplossing? Het referendum. Thierry Baudet licht dit toe in het #referendumdebat! ⤵️ #FVD pic.twitter.com/1tdC9rOTrr — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 9, 2020

Zelfs als Ronald van Raak lukt om zijn initiatiefwet door beide Kamers te loodsen is het nog maar de vraag of de twee derde meerderheid – die nodig is – bij de volgende Kamerverdeling te halen. Er zijn namelijk 50 Kamerleden nodig om dit voorstel volgend jaar weer naar de prullenbak te sturen. In de peilingen staat de VVD weer flink hoog, dus men moet niet raar opkijken als dit plan het weer niet gaat halen.

In het verleden was men er dichtbij, maar de Nacht van Wiegel gooide roet in het eten.

Herinnert u zich de iconische handdruk van #HansWiegel en #WimKok tijdens de Nacht van Wiegel nog? Vanavond in #AndereTijden om 21.20 uur op @NPO2 pic.twitter.com/F9clqYQYu0 — Andere Tijden (@AndereTijden) March 20, 2019