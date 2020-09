Brexit-EU-soap gaat door: ‘Britse regering wil eerdere afspraken met EU tenietdoen’

De Britten blijven de EU pesten, en waarschijnlijk kunnen we hiervoor binnenkort weer een solidariteits-preek verwachten van Frans Timmermans. De Britten willen een wetsvoorstel indienen dat belangrijke delen van het uittredingsakkoord met de EU tenietdoen. De EU-bazen zullen wel klamme handjes krijgen van dit idee.





De Financial Time meldt dat er drie anonieme bronnen deze informatie hebben gedeeld met het medium. Volgens een van de bronnen kunnen we deze week de aankondiging van dit voorstel verwachten. Boris Johnson zou hiermee flink wat chaos en hectiek kunnen veroorzaken bij de EU, maar ook de relatie tussen de EU en Engeland – die al niet heel goed is – zou hierdoor ook ondermijnd kunnen worden.

Johnson zelf gaf al aan geen voorstander te zijn van een speciaal verdrag tussen zijn land en de EU. Johnson zet in op een handelsrelatie volgens de regels van de World Trade Organisation, iets wat Australië ook heeft.

Echter zit de EU hier natuurlijk helemaal niet op te wachten. De EU wil een ‘exclusief’ akkoord. Maar BoJo denkt hier anders over, volgens de bronnen van Financial Time gaat hij ook regels ‘schenden’ omtrent de grenzen met Ierland. Iets wat natuurlijk heel gevoelig ligt binnen zowel de EU als Ierland.

De Brexit-soap is hiermee terug van weggeweest lijkt het!