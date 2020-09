Code Oranje in zee met Richard de Mos en Peter Plasman: ‘Er moet duidelijkheid komen in de asielprocedure’

De aspirant Tweede Kamer-partij Code Oranje houdt vandaag een persconferentie, al dagen gingen er geruchten rond omtrent Richard de Mos en Peter Plasman. Want zouden deze twee groepen de handen ineenslaan? Het antwoord is ja! De Mos wordt lijsttrekker van de partij Code Oranje, en advocaat Peter Plasman zijn running mate.



Het gehele weekend gingen de geruchten al rond, maar vanochtend bevestigt Code Oranje dit nieuws met een persbericht op haar site.

“Ondertussen zien wij in Richard de Mos een zeer aansprekende politicus, die bij uitstek in staat is een andere wind te laten waaien in ons land. Hij is wars van bestuurlijke taal en van naar-binnen-gekeerde-partijpolitiek. Hij maakt werk van praktische oplossingen voor concrete problemen. Hij doet dit zonder aanziens des persoons. Dat maakt hem populair: Richard de Mos is onorthodox en vernieuwend. Kortom, hij laat al jarenlang zien dat politiek anders kan. Mét de mensen in plaats van óver de mensen. Daardoor Is hij een aansprekend en concreet voorbeeld van de politiek waar Code Oranje voor staat.”

Maar welke koers wil de partij gaan varen met De Mos en Plasman? Dat wordt nu bekend gemaakt bij de persconferentie waar onze redacteur Kenneth Steffers aanwezig is.

Over de asielprocedure, waar natuurlijk al jaren veel te doen over is, is Plasman vrij duidelijk: er moet meer duidelijkheid komen. Voor zowel asielzoekers als voor ons.

Er was natuurlijk veel te doen over het duo De Mos en Plasman, wat hoe zit hun relatie nu precies in elkaar. Vandaag geeft Plasman hier duidelijkheid over.