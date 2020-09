Coronapandemie maakt gehakt van psychische gezondheid jongeren: stress, eenzaamheid en vermoeidheid nemen toe.

Het is echt zaak dat de Nederlandse politiek en samenleving het coronavirus onder de duim krijgen: de psychische gezondheid van jongeren staat namelijk op het spel. Een meerderheid (!) geeft inmiddels aan mentale gezondheidsklachten te ervaren naar mate de lockdown en de anderhalvemetersamenleving voortduren.

Eén ding is zeker: het door Rutte gepropageerde ‘nieuwe normaal’ voelt voor ontelbaar veel Nederlanders zeker niet aan als normaal. Door het coronavirus zijn allerlei instellingen gesloten of slechts mondjesmaat geopend, en staan sociale contacten op een bijzonder laag pitje. De economie heeft een oplawaai gehad en er is ook nog altijd een huizencrisis. Toekomstperspectieven zijn er niet best uit.

Geen wonder, dus, dat Nederlanders in het algemeen en jongeren in het bijzonder aangeven dat COVID19 een flinke aanslag op hun mentale gezondheid vormt, zelfs al zijn ze zelf nooit met het virus besmet geraakt. Het EenVandaag Opiniepanel becijferde:

“Vooral jongeren tot 35 jaar lijden mentaal onder de crisis: maar liefst driekwart (74 procent) zegt tot nu toe last te hebben gehad van klachten. Daarmee zijn de geestelijke sores van jongeren vele malen groter dan die van oudere leeftijdsgroepen. De meest voorkomende klachten onder jongeren zijn stress (40 procent), eenzaamheid (38 procent) en aanhoudende vermoeidheid (36 procent). Naarmate de crisis voortduurt, komen er meer jongeren met klachten bij. In april had 31 procent stress, kampte 19 procent met vermoeidheidsklachten en was 26 procent eenzaam.”

Zaak dus dat de regering haast zet achter het bestrijden van het virus. Het aantal testlocaties moet omhoog, de signaalwaarden in het coronadashboard naar beneden en quarantaines allicht soms zelfs verplicht opgelegd. We kunnen ons dit virus gewoon niet veel langer meer permitteren, is de botte en domme waarheid. Niet voor de toekomst van ons land. Aanpakken, dus!