D66-minister van Engelshoven zet “inclusieve” haatoorlog voort: ‘Werken te veel witte mannen in hoger onderwijs!’

Minister Ingrid van Engelshoven ligt onder vuur, omdat zij universiteiten en hbo’s quota probeert op te leggen waarmee een “teveel” aan witte mannen in functies bij universiteiten kan worden aangepakt. Er moet een “diverser samengestelde werkomgeving” komen, vindt de D66-bewindsvrouw.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) verhardt haar diversiteittaal. Er werken nu niet te weinig zwarte mensen of vrouwen aan universiteiten, nee, er werken gewoon te veel witte mannen. En dat is de sociaal-libera quotamevrouw een doorn in het oog:

“Minister Van Engelshoven komt vandaag, samen met organisaties in het hoger onderwijs, met een actieplan om universiteiten diverser te maken. Op de instellingen werken nu nog te veel witte mannen en dat moet anders, vinden ze. Van Engelshoven zei in het NOS Radio 1 Journaal dat “de wetenschap niet altijd een veilige werkomgeving” is. Ze wees op “nare incidenten met intimidatie van vrouwelijke medewerkers” en zei dat een diverser samengestelde werkomgeving daartegen kan helpen.”

Op Twitter regent het afwijzingen voor het plan van Van Engelshoven om witte mannen uit hun functie te zetten. Het Haarlemse PvdA-raadslid Maarten Wiedemeijer stelt: “Inclusiviteit gaat er wat mij betreft om dat groepen die nu onder vertegenwoordigd zijn naar binnen te halen, niet om groepen die over vertegenwoordigd te zijn weg te duwen.” Hij wil “verbindende communicatie in plaats van een conflictmodel.”

Ook sociale geograaf en GroenLinkser Josse de Voogd is niet te spreken over de ideeën van de D66’er, die beweert dat witte mannen uit lagere sociale klassen zullen boeten voor de ambities van de minister: “Aangezien veel van die witte mannen stevig in het zadel zitten, zullen jonge mannen met achterstanden qua klasse/ziekte etc hiervoor de prijs betalen.”

Nederlands Dagblad-columnist Chris Aalberts wijst daarentegen op de totaal verkeerd gestelde prioriteiten: “Hele sector klaagt steen en been. Maar wel diversiteitsplannetjes,” kucht hij, en beschuldigt de minister nergens ‘oog voor te hebben.’

Kortom: het lijkt erop dat Van Engelshoven toch écht te ver gaat met haar plannen om diversiteit binnen universiteiten en hbo’s af te dwingen door witte mannen eruit te willen werken. Lekker bezig, dus, zo relatief vlak voor de verkiezingen!