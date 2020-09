Dijkhoff uit ferme taal: ‘Als mensen zich niet aan de regels houden, dan komt er weer een lockdown’

Politicus Klaas Dijkhoff van de VVD meent dat de nieuwe maatregelen niet genoeg zullen zijn om het aantal besmettingen te verlagen. Volgens Dijkhoff is het vrij logisch dat als mensen massaal de regels blijven overtreden we vanzelf weer in een lockdown belanden. De burgerlijke ongehoorzaamheid neemt de afgelopen weken alleen maar toe, en waar leidt het toe? Een nieuwe lockdown….



Het ‘dreigement’ van Dijkhoff komt overigens niet uit de lucht vallen. Het aantal besmettingen rijst de pan uit, Nederlanders negeren massaal de regels en de IC’s zien de drukte ook weer toenemen. Het is dus niet gek dat politici van de coalitie met dit soort uitspraken komen.

,,Als bij elke maatregel heel veel Nederlanders randjes opzoeken, of stiekem toch dingen doen, dan helpt niks meer. Dan moeten we uiteindelijk in een totale lockdown, met enorm veel schade.”

Dijkhoff kaart hier een terecht punt aan, het negeren van de regels kan in theorie verschrikkelijke gevolgen hebben voor het land. Een nieuwe lockdown zou economisch gezien rampzalig zijn. Maar het is zeker niet ondenkbaar dat we een nieuwe lockdown krijgen. Experts melden al langer dat de cijfers met de week slechter worden.

Het aantal gemelde testen tot nu toe, volgens de GGD, was afgelopen week 192255. Het aantal positieve tests is omhoog gegaan van 7312 naar 11679. Per week: 34: 2.5%

35: 2.2%

36: 2.6%

37: 3.7%

38: 6.1% De GGD draait niet alle tests dus dit zal lager uitvallen morgen. pic.twitter.com/4pPYwBGrA9 — Marino van Zelst 🌱 (@mzelst) September 21, 2020

Het is alleen de vraag hoe een deel van de Nederlanders gaat reageren op een mogelijke lockdown. We zien nu al dat de sfeer enorm gespannen is. Mensen zijn het zat, en overtreden expres de regels om een statement te maken. Dus als we in een lockdown terechtkomen ben ik oprecht benieuwd hoe mensen zich dan gaan gedragen.