Dit hadden we nooit verwacht! ‘D66 sluit PVV en FVD uit van elke vorm van samenwerking!’

Sigrid Kaag in Tha House hoor! De kersverse D66-akela -die overigens ook nog eens de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland wil worden- heeft haar koers alvast uitgestippeld: ‘Samenwerking met de PVV en FVD is uitgesloten’. Die zagen we even niet aankomen. Ahum.

De inclusiviteitsvrouw met de monotone stem geeft echter de PVV en FVD zelf de schuld dat zij hun nu moet uitsluiten. Dat heeft volgens Kaag allemaal te maken met “uitspraken”.



“Sigrid Kaag: Het is tijd voor nieuw leiderschap”

Kaag denkt dat “half D66 zou weglopen” als ze in zee zou gaan met Geert Wilders of Thierry Baudet. Daarmee maakt ze wel direct de nieuwe allang vastgestelde koers van haar partij D66 bekend: over de linker knie dus…