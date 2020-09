Draai er niet langer omheen: de Tweede Golf is hier! Zestien coronasterfgevallen in afgelopen 24 uur

Het coronavirus raast weer als een malle door ons land. Meer dan 2.500 besmettingen zijn vastgesteld, en ook het dodental begint behoorlijk op te lopen: zestien coronaslachtoffers stierven aan gevolgen van de ziekte. Tijd om het met z’n allen te erkennen: de tweede golf is hier.

De hele zomer hebben we min of meer kunnen doen alsof we het coronavirus verslagen hadden, maar vandaag blijkt voor de zoveelste keer deze week dat daar absoluut geen sprake van is. Het virus is hier, en het virus slaat nog altijd als een wildeman om zich heen. Sterker nog, de pandemie heeft weer zo’n ongelofelijke vlucht genomen dat we zelfs zouden moeten gaan spreken over een tweede golf.

De cijfers van vandaag zijn namelijk voor de zoveelste dag op rij allerbelabberdst:

“Het aantal positieve coronatests in Nederland is in de afgelopen 24 uur toegenomen met 2.552, blijkt donderdagmiddag uit data van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM). Ook zijn 25 nieuwe ziekenhuisopnames en 16 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Het aantal overleden coronapatiënten is het grootste aantal geregistreerde sterfgevallen sinds 30 mei, blijkt uit de data van het RIVM.”

Als we kijken naar de weekcijfers, zien we zelfs dat in één week tijd maar liefst 15.000 mensen positief getest zijn op het coronavirus.

Is deze opmars van het virus nog te keren, eigenlijk? Moeilijk te zeggen. Maar het enige wat de overheid doet, is in de Randstad de horeca er iets eerder mee laten stoppen. Ja, en we hebben nog altijd mondkapjes op in het OV – een maatregel die maar weinig lijkt bij te dragen.

We kunnen beter dus maar alvast wennen aan het idee voordat het daadwerkelijk zover is: die tweede lockdown komt er hoogstwaarschijnlijk gewoon aan. Niets wijst erop dat het virus vanzelf weer doodbloedt. Sla dus alvast maar een pak wc-papier in, en neem een abonnement op een supermarktbezorgservice. Houd je taai, Nederland.