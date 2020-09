Duitse minister schafft de rest van Moria er ook nog wel bij: ‘400 kinderen zijn slechts eerste stap’

De Duitse minister van Binnelandse Zaken, Horst Seehofer, grijpt het uitbranden van het vluchtelingenkamp Moria aan om z’n eigen ‘wir schaffen das’-momentje te creëren. Want nu die (voornamelijk illegale) asielzoekers écht nergens meer terecht kunnen, maakt hij zich ineens sterk voor nog veel meer migranten die op Lesbos vastzitten. 400 kinderen ophalen is voor hem slechts “een eerste stap.”

Ik word zo langzamerhand een beetje moe van dit soort Duitsers. Ieder tragisch verhaal over migranten trekt wel weer allerlei clubjes aan, die altijd vinden dat er meer gedaan moet worden. Een filmpje van een huilend kind dat zielig in de camera kijkt is al genoeg wat dat betreft. En net wanneer je denkt dat je alle organisaties wel zo’n beetje voorbij hebt zien komen, dan komt Duitsland. Dat land deugt wel zo ontzettend veel harder dan alle ngo’s en linkse partijen bij elkaar, dat hou je haast niet voor mogelijk!

En als hun deugbeleid nou alleen effect zou hebben gehad op hun eigen land, dan was het allemaal nog tot daar aan toe, maar dat is niet het geval. Nee, Duitsland wil zelf keihard deugen en de wereld bewijzen dat ze echt geen nazi’s meer zijn. Maar omdat het voorbeeld dat ze geven zó ontzettend goed is, moeten andere Europese lidstaten er eigenlijk wel in meegaan, vinden zij. Lees maar:

„Deze vreselijke brand zou voor ons allemaal, in heel Europa, een waarschuwing moeten zijn dat de omstandigheden echt substantieel moeten veranderen. Als federale overheid zullen we er alles aan doen om dit te bereiken”, aldus Seehofer.

Op het moment dat er 13.000 asielzoekers in dat kamp werden gepropt, terwijl er plek was voor 3.000, toen hoorde je hem niet. Nu de boel is afgefikt ziet meneer ineens een ‘leidende rol’ voor Duitsland en ‘heel Europa’. Dus natuurlijk moet ook de Europese Commissie er weer aan te pas komen. Kunnen die ook vast na gaan denken over wat er moet gebeuren als er binnenkort nog een paar kampen afbranden.