Enorm risico op uitbraak bij gehandicaptenzorg door tekort aan testcapaciteit

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zegt dat de hele sector onder enorme druk is komen te staan, door een tekort aan testcapaciteit voor zorgmedewerkers. De kans op een uitbraak van het coronavirus is daardoor enorm, als het al niet te laat is.

VGN-voorzitter Boris van der Ham (die van D66, ja) legt uit wat er precies misgaat. De sector wordt volgens hem namelijk uiteindelijk geconfronteerd met een keuze: mensen met lichte klachten inzetten of noodzakelijke zorg niet verlenen. “Geen van de twee opties is zonder risico en schade”, zegt Van der Ham. Zorgmedewerkers die besmet zijn geraakt zouden dus voor nog veel meer besmettingen kunnen zorgen, ruim vóór ze bevestiging krijgen!

Bij de ene instelling vallen ze eerder uit, vanwege duidelijke klachten of uit voorzorg. Maar bij de andere instelling moeten ze pas bij echt ernstige klachten thuisblijven. Als dat nog een optie is.

De VGN pleit nu in een brief aan zorgminister Hugo de Jonge voor een voorkeursbeleid bij de GGD voor zorgmedewerkers. “Meer beschikbare tests en een snellere uitslag”, is de wens van Van der Ham. En daar heeft hij een goed idee!

Er is toch al een probleem met de hoeveelheid mensen die een test aanvragen zonder dat zij klachten hebben. Dan moet er toch makkelijk ruimte kunnen worden gecreëerd voor zorgpersoneel? Dat is volgens mij zelfs de meest effectieve manier om het virus te bestrijden, of in ieder geval het aantal slachtoffers laag te houden. Want daar zit natuurlijk ook een ontzettend kwetsbare risicogroep. Ik zeg doen!