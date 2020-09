Er komen nieuwe maatregelen aan: mogelijk mondkapjesplicht voor kappers en fysiotherapeuten

Het kabinet zegt zich zorgen te maken over het toenemende aantal coronagevallen. Daarom worden er extra maatregelen overwogen. Die maatregelen gaan voor Nederlandse begrippen ver. Heel ver.

Het Algemeen Dagblad legt uit wat voor maatregelen het kabinet voor ogen heeft.

Zo moeten mensen met contactberoepen – zoals kappers en fysiotherapeuten – mogelijk verplicht een mondkapje dragen. Ook wordt gedacht aan een algemene registratieplicht in alle publieke gelegenheden, net als plastic maskers voor bedienend personeel in de horeca.

Daarnaast wordt er besproken door het Veiligheidsberaad of Nederland wel “groot genoeg” is voor regionale maatregelen. Misschien is ons land daar te klein voor in de ogen van het kabinet, en kan er alleen op landelijke schaal iets worden gedaan om de verspreiding van het nieuwe Chinese coronavirus tegen te gaan.

Ondertussen krijgen voetbalfans te horen dat ze niet mogen juichen als hun team scoort, en wordt er weer gedweept met zorgpersoneel.

Kortom, we worden klaargemaakt voor een pakket maatregelen dat letterlijk maanden kan duren en dat verder gaat dan wat we ooit gezien hebben in Nederland, ook niet tijdens andere pandemieën.