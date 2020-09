Europese Commissie reageert op ‘Brexit-dreigementen’: ‘de betrouwbaarheid staat op het spel’

De Europese Commissie heeft zojuist gereageerd op het nieuws dat BoJo mogelijk een bom wil plaatsen onder de Brexit-akkoorden. Volgens de Europese Commissie-voorzitter Von der Leyen is er niks aan de hand en ziet ze het als een loze bedreiging, anderen menen dat de Britten hun betrouwbaarheid op het spel zetten. Als ze nu een akkoord verbreken – waar ze in eerste instantie hun handtekening onder hadden gezet – wie gaat er dan nog in zee met de Britten in de toekomst?



De Britten zouden met een voorstel komen om delen van het uittredingsakkoord niet te verklaren. Logischerwijs zit de EU hier helemaal niet op te wachten. De Britten zouden misschien zelfs wel de grens tussen de EU en Noord-Ierland ter discussie stellen, iets wat een gevoelig punt is binnen het Verenigd Koninkrijk, maar ook binnen de EU.

PvdA’er Kati Piri vindt dat de Britten een gevaarlijke zet maken, eentje dat het imago van de Britten definitief kan beschadigen.

“Als ze hun handtekening intrekken van een eerder afgesloten akkoord, hoe ga je dan in de toekomst nog überhaupt handelsakkoorden afsluiten?”

Ook Rutte heeft de geruchten gehoord, maar weet dat Britten betrouwbare mensen zijn die de afspraken nakomen.

“Ik kan wel zeggen dat ik in algemene zin vertrouwen heb in Boris Johnson en ervan uitga dat Britten fatsoenlijke mensen zijn die zich aan afspraken houden.”