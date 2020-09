FVD-evenement in Arnhem stilgelegd wegens veiligheidsissue: “Thierry Baudet en Theo Hiddema in veiligheid gebracht”

Er was vanavond een FVD-bijeenkomst in Arnhem, maar het evenement werd bruut verstoort toen bleek dat de veiligheid van Thierry Baudet en Theo Hiddema mogelijk in het geding was. Een vooralsnog zoals omschreven ‘onbekend veiligheidsincident’ heeft het evenement ruw opgeschud.

Wat er precies allemaal is gebeurt op de FVD bijeenkomst is nog onbekend, maar er zou sprake zijn geweest van “informatie over een situatie die mogelijk bedreigend kon zijn voor Thierry Baudet en Theo Hiddema.” Om die reden heeft de beveiliging besloten dat zowel Baudet als Hiddema uit voorzorg de zal hebben verlaten.

Een woordvoerder van FVD laat tegenover De Dagelijkse Standaard weten:

“Er was informatie over een situatie die mogelijk bedreigend kon zijn voor Thierry Baudet en Theo Hiddema. Daarom zijn ze op advies van onze beveiliging uit voorzorg uit de zaal vertrokken.”

Volgens de woordvoerder is het aanwezige publiek op geen enkel moment in gevaar geweest. Wel stelt hij: “Wij zijn dankbaar voor ons uitstekende beveiligingsteam en we gaan met volle kracht door naar 17 maart.