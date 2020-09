Gedoe over benoeming nieuw bestuur Denk: expert en leden hebben zo hun twijfels

Afgelopen zaterdag heeft Denk een nieuw bestuur gekozen en geïnstalleerd, alleen is dit nieuwe bestuur helemaal niet rechtsgeldig. Dat zegt VU-hoogleraar Marjan Olfers, deskundige op het gebied van verenigingsrecht. Ook enkele leden hebben zo hun twijfels over de keuze en de gang van zaken rond de benoeming van het nieuwe bestuur. Dreigt hier een nieuwe soap te ontstaan bij Denk?



Het hele proces rondom de benoeming van het nieuwe bestuur is niet rechtsgeldig volgens Olfers. Tijdens de bijeenkomst van Denk waren er slechts 94 leden aanwezig, terwijl 144 zich er hadden aangemeld. Echter mochten er uiteindelijk maar minder mensen aanwezig zijn vanwege de coronaregels.

De leden die niet aanwezig waren mochten ook niet stemmen, en dat mag dus officieel niet volgens Olfers. Deze leden hadden namelijk wel moeten stemmen, dit had volgens haar prima online gekund. Zoals zo beetje iedereen deed gedurende deze coronacrisis. Het kabinet heeft in een noodwet vastgelegd hoe verenigingen op afstand kunnen stemmen over belangrijke zaken, en Denk heeft zich dus niet gehouden aan deze noodwet.

Ook zijn er andere kritieken opgedoken naar aanleiding van dit weekend. Zo zou het bestuur niet divers genoeg zijn, terwijl dit een van de belangrijkste punten is voor Denk. Zelf zegt men bij Denk dat ze er alles aan hebben gedaan, en dat ze uiteindelijk genoodzaakt waren om te gaan voor kwaliteit.

„dat diversiteit wel is gezocht, maar niet is gevonden. En dat uiteindelijk is gekozen voor kwaliteit”, aldus Mangal, die het een „teleurstellend antwoord” noemt. „Want dat is precies het argument waartegen ik me heb verzet, toen de VVD in Amsterdam het gebruikte in een discussie over racisme in de sport en weinig diversiteit in sportbesturen. En nu gebruikt mijn eigen partij het ook.”