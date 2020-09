Geen meerderheid in gemeenteraad voor plan van Femke Halsema met proef preventief fouilleren, want ‘stigmatiserend!’

Burgemeester Halsema krijgt vanuit de Amsterdamse raadpartijen D66, Denk, Bij1, Partij voor de Dieren en haar eigen GroenLinks, te maken met een principiële afwijzing van haar plan voor een proef met preventief fouilleren. Dit zou te stigmatiserend werken, en gevoelens van discriminatie tegengaan is nou eenmaal belangrijker dan een gevoel van veiligheid…



Femke Halsema dacht dat er wel steun zou zijn voor dit plan, juist omdat het daadwerkelijk effect zou kunnen hebben. En laat dat nou precies het punt zijn waar de genoemde partijen van de Amsterdamse gemeenteraad tegenaan lopen!

Want oh, oh, wat zijn ze bang om als racist te worden gezien! Of om bij te dragen aan de hoeveelheid discriminatie in dit land. Deze linkse partijen voelen de bui al wel hangen, want straks worden er allemaal ‘mensen met een migratieachtergrond’ opgepakt! Dat is toch wat ze zeggen als ze het over een ‘stigmatiserende werking’ hebben, of niet? Ik krijg namelijk niet de indruk dat deze partijen bang zijn dat straks 90 procent van de illegale wapenbezitters blank blijkt te zijn.

En dat is dus het ironische aan deze partijen, met hun ideologie van anti-racisme. Dat ze al waarschuwen voor stigmatisering, juist omdat ze zelf bepaalde aannames doen en vooroordelen hebben. Dit gebeurt eigenlijk om de haverklap bij die hele antiracisme-beweging, maar ze lijken het zelf telkens niet te willen zien. Compleet ideologisch bezeten!