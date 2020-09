Greenpeace stapt naar rechter! Wil miljardensteun voor KLM laten intrekken

Ook dezer dagen zitten lieden van de Groene Khmer niet stil, de milieuorganisatie Greenpeace meldt dat ze naar de rechter stapt om de miljardensteun van het kabinet voor KLM te laten intrekken. Volgens Greenpeace zijn er te weinig klimaateisen gesteld aan het steunpakket wat KLM ontvangt.



Volgens Greenpeace heeft KLM het noodsteunpakket zonder serieuze klimaatvoorwaarden ontvangen. En dit is nu juist wat wrikt volgens Greenpeace. Ook tijdens de coronacrisis zou het klimaat de prioriteit moeten krijgen.

De milieuorganisatie vindt dat aan de financiële noodhulp niet genoeg voorwaarden zijn gesteld om klimaatverandering tegen te gaan. „Deze staatssteun stort ons dieper in de klimaatcrisis en dat is in strijd met de zorgplicht die de Nederlandse overheid heeft voor haar burgers”