Hans de Boer moet niks hebben van grootkapitaal-hater Klaver: ‘Hij is medeverantwoordelijk voor vertrek unilever’

Hans de Boer, voormalig voorzitter werkgeversclub VNO-NCW, haalt hard uit naar politicus Jesse Klaver. Klaver zou namelijk verantwoordelijk zijn voor de nieuwe stroom van anti-bedrijvenstemming binnen de Nederlandse politiek.



De Boer is vrij duidelijk, Klaver heeft de dividendbelasting-kwestie gebruikt om een sentiment van anti-bedrijvensfeer te creëren. De Boer vindt dit nogal kwalijk, want alles is de schuld van het ‘grootkapitaal’ in de ogen van politici zoals Klaver.

„Jesse Klaver heeft een politiek spel gespeeld rondom die dividendbelasting. Waardoor hij medeverantwoordelijkheid draagt voor de atmosfeer rondom onze grote multinationale ondernemingen. En ook medeverantwoordelijkheid voor het feit dat Unilever zijn hoofdkantoor verplaatst naar Londen. Vervolgens komt hij met die vertrekboete, een waanzinnig voorstel. Je zet een hek om Nederland. Geen bedrijf kan eruit, maar er komt ook niemand meer in. Het is domste wat je kan doen. Het is gewoon een afleidingsmanoeuvre van hetgeen waarvoor hij medeverantwoordelijkheid draagt. Niemand in de Tweede Kamer roept hem daarvoor ter verantwoording. Dat vind ik fout.”

En De Boer heeft natuurlijk volkomen gelijk, GroenLinks probeert een oud stokpaardje van de socialisten van stal te halen; namelijk dat het ‘grootkapitaal’, of de grootbedrijven het grote kwaad zijn. Vaak zijn dit soort claims natuurlijk nauwelijks onderbouwd. Maar ja, het verkoopt lekker. De meeste mensen zijn altijd wel jaloers op een ander als die meer verdiend.

De linkse retoriek dat dit oneerlijk zou zijn is op dit moment vrij populair binnen de Nederlandse politiek. Steeds meer mensen pleiten zelfs voor een maximumloon, wat op papier misschien heel solidair klinkt maar in de praktijk alleen maar nadelig zal uitpakken. Bedrijven zullen verdwijnen uit Nederland als we achter GroenLinks blijven aan huppelen.