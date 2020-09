Hoe dan? ‘GGD raakt 132 coronatests kwijt’

Vorige week is de GGD Zaanstreek-Waterland 132 coronatests kwijtgeraakt. Niemand weet precies hoe het is gebeurd, maar het is dus gebeurd. Fijn om te weten dat coronatests dus in een klap kunnen ‘verdwijnen’. Je zou maar afhankelijk zijn van het testresultaat om op vakantie te gaan of weer aan het werk te gaan.



De gedupeerden mensen konden gelukkig gisteren en vandaag met voorrang opnieuw worden getest, maar het is natuurlijk schandalig dat dit kan gebeuren. Ook doet dit weinig goeds aan het imago van de GGD, die al vaak genoeg onder vuur ligt de laatste tijd.

„We snappen er zelf ook niets van, maar het had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Er wordt momenteel tot op de bodem uitgezocht waar het mis ging.”

Hoe kwam men erachter? Normaliter word je binnen 48 uur geïnformeerd over de uitslag van de test. Dit gebeurde dus niet bij meer dan 100 man. Veel van deze mensen besloten daarom om voor de zekerheid de GGD te bellen, en daarom ging er een belletje rinkelen bij de GGD. Er klopte namelijk iets niet.

„Mensen krijgen normaal gesproken binnen 48 uur bericht over de uitslag. Als het langer duurt bellen ze ons. Toen wel erg veel mensen belden zijn we in ons systeem gaan kijken en bleek dat de buisjes nog niet getest waren. Dan gaat er een belletje rinkelen.”

De speurtocht naar de verdwenen tests gaat ondertussen door. Toch is het een opmerkelijk situatie want hoe kan je nu 132 tests kwijtraken?

Laten we hopen dat mensen niet te veel hinder hebben ondervonden en hierdoor iets moesten cancelen.