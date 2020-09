Hulporganisaties en kneuzenpartij Volt organiseren demonstratie Evacueer Moria: ‘Nederland moet minstens 500 kinderen opvangen!’

Diverse hulporganisaties organiseren samen met politieke kneuzenpartij Volt Nederland (wie?) zaterdag een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Illegale asielzoekers op Lesbos staken hun verblijfplaats, het vluchtelingenkamp Moria, in de fik. 13.000 (grotendeels illegale) vluchtelingen kwamen daardoor op straat te staan. Dat is zielig, dus moet Nederland er “onmiddellijk minstens 500″ opnemen!

Sywert van Lienden legde in tv-programma Op1 haarfijn uit wat hier het probleem is. De Nederlandse politiek handelt (haast uit reflex) vanuit de emotie en zegt een deel van die mensen op te willen vangen. Daarmee wordt een precedent geschept, want asielzoekers weten nu dat zodra ze hun kamp in de hens zetten, ze wél opgevangen zullen worden.

Waarbij Van Lienden nog even opmerkt dat de kansloze illegalen hierdoor ook nog eens voorrang krijgen op de asielzoekers die wél de normale procedure volgen. Niet dat het echt wat uitmaakt, want voor iedere opgevangen vluchteling zwerven er hier twee op straat.

En wat doen hulporganisaties en Volt Nederland met die informatie? Niets! ‘Laten we er gewoon minstens 500 hierheen halen, gaat helemaal goed komen joh!’ Het zal die organisaties kennelijk een worst wezen als tientallen kinderen uit dat kamp over een jaar of twee bij jeugdzorg terechtkomen. Die denken helemaal niet na over hoe zo’n kind eraan toe is en of de benodigde hulp ook aanwezig (laat staan op tijd beschikbaar) is.

Of misschien vergis ik me en heeft Nederland gewoon 100 pleeggezinnen en hulpverleners paraat staan, die ook meteen weten hoe ze met een getraumatiseerd en ondervoed Afghaans kind (en z’n familie) om moeten gaan? Laat die betogers voor morgen zich maar aanbieden als opvangouder! Dan ben ik ook helemaal voor.