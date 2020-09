Hypocriete PVV in de bocht: in Kamer haat op Saoedi-Arabië, daarna casht Gidi Markuszower lekker in Riyadh

PVV-Kamerlid Gidi Markuszower blijkt onopgegeven neveninkomsten te hebben, als directeur van een bedrijf dat rijke zakenpartners helpt minder btw te betalen. Pikant detail: deze firma doet ook uitstekende zaken met Saoedi-Arabië.

Dat is natuurlijk dikke pech voor Wilders: een jaar of twee geleden had iedereen z’n partij afgeschreven, maar nu de PVV weer fier de tweede partij in de peilingen is neemt natuurlijk ook de journalistieke controle op de handel en wandel van de dames en heren PVV’ers flink toe. Zo verschijnt er vandaag in De Groene een artikel waarin de nevenactiviteiten van Kamerlid Gidi Markuszower onder de loep worden genomen.

Markuszower heeft zijn activiteiten niet opgegeven bij het daarvoor bestemde register in de Tweede Kamer, maar verdient “minstens €1000” per maand als directeur van een bedrijf dat helpt btw-betalingen terug te vorderen bij de overheid. Onderzoeksjournalisten Kim van Keken en Dieuwertje Kuijpers melden bovendien iets geks: dit bedrijf, VAT IT, doet uitstekende zaken met Saoedi-Arabië. Nogal gek, natuurlijk, gezien de Nederlandse directeur – PVV-Kamerlid Gidi Markuszower, dus – lid is van een parlementaire fractie die het Arabische land flink op de korrel neemt. Resumerend:

“Wilders was totaal niet onder de indruk van het dreigende handelsconflict en noemde Saoedi-Arabië ‘een verschrikkelijk land’ dat Nederland zelf allang had moeten boycotten. Sindsdien uiten pvv-Kamerleden openlijk hun afkeer voor Saoedi-Arabië tijdens debatten in het parlement. ‘Wat ons betreft moet Saoedi-Arabië gewoon in het schandblok van schurkenstaten worden geplaatst’, zei Kamerlid Raymond de Roon in 2016. Markuszower werd een jaar later lid van de Tweede Kamer, maar zetelde destijds al voor de PVV in de senaat.”

Het De Groene-stuk eindigt met een pleidooi om Kamerleden te onderworpen aan een strenger regime waarbij ze hun nevenactiviteiten – én wat ze daarmee verdienen – duidelijker moeten opgeven, want behalve Markuszower zijn er nog veel meer Kamerleden met een dubbele loyaliteit in het bedrijfsleven. Lijkt me geen slecht plan. En dan ben ik heel benieuwd: met welke hypocriete PVV’er valt er dan nog meer te lachen? Haha, kom maar op!