IND-personeel zit thuis betaald te Netflixen, terwijl enorme werkachterstand asielaanvragen verder oploopt

Het is gewoon nog steeds een ontzettende bende bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)! Nieuw personeel dat is aangenomen, om de enorme werkachterstand van 14.000 openstaande asielaanvragen weg te werken, zit gewoon thuis betaald te Netflixen! Hoe krijgen ze het voor elkaar?!

De IND heeft een speciale taskforce opgericht om de werkachterstand weg te werken. Maar pas nádat ze op de loonlijst werden gezet, kwamen ze er bij de IND achter dat ze geen begeleiders hadden. Ook dossiers worden niet aangeleverd en eigenlijk gebeurt er dus gewoon helemaal niks. Behalve dan dat ze rond de 3040 euro bruto per maand ontvangen. Salarisadministratie kunnen ze bij de IND wel!

Dit gaat wel echt wat verder dan “wat opstartproblemen”, zoals staatssecretaris Ankie Broekers-Knol deze situatie omschreef. De boel loopt daar gewoon vast en waarschijnlijk omdat er ondoordacht wordt gehandeld. De druk neemt toe en het kabinet ziet het immigratiefiasco simpelweg als minder belangrijk. De financiële belangen wogen al zwaarder en de economische gevolgen van de coronacrisis eist ook alle aandacht op.

We raken dus eigenlijk gewoon overspoeld en verstopt. De mensen blijven komen en ze kunnen nergens terecht. Dat gaat nu al vaak genoeg mis. Maar zelfs de middelen die we hebben, verspillen we. Na verloop van tijd breken er dan toch rellen uit bij een willekeurige azc? Of nog erger: in een dorp of een stad.

Dan slaat de mening over asielzoekers (terecht of niet) snel genoeg om. En dat betekent simpelweg dat dit kabinet, en specifiek de VVD, hun eigen graf graven. Als die werkachterstand en dat organisatorische wanbeleid bij de IND zo voort blijft sudderen, dan raakt populistisch rechts verder in opmars. Prima hoor, maar dit lijkt me niet de wens van het kabinet!