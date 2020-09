Joe Biden probeert stemmen te winnen bij latino stemmers: faalt hard! Speelt ‘Despacito’ op zijn telefoon af

De campagne van de Democraten en Joe Biden lijkt nog steeds een beetje stroef te verlopen. Niet gek als je bedenkt dat Joe Biden, inmiddels berucht vanwege zijn slippertjes, de presidentskandidaat is. Nadat hij in het verleden al een paar keer de Afro-Amerikaanse gemeenschap beledigde, probeert hij nu de latino-stem te winnen. Maar of dat gaat lukken valt nog maar te bezien…



Wie de video bekijkt denkt in eerste instantie: ‘dit is nep’. Maar de video is oprecht niet bewerkt, de video werd gepubliceerd door de Washington Examiner. Dit is gewoon een gevalletje van de typische ‘humor’ van Joe Biden. Ik kan me niet voorstellen dat een pr-adviseur dit idee heeft gesteund, en het zou me niks verbazen als Biden dit spontaan zelf heeft bedacht.

Joe Biden steps to the podium and plays Despacito from his phone. I wonder why he’s struggling with Hispanics?! pic.twitter.com/0b3FpoR0Lm — Steve Cortes (@CortesSteve) September 16, 2020

Het is duidelijk waarom de top van de DNC in eerste instantie niet wilde dat Biden in debat zou gaan met Trump, want als hij met dit soort fratsen blijft aankomen dan walst Trump over hem heen. Nu is Trump niet bepaald een politiek genie of wonder, maar Biden is gewoon echt te triest voor woorden.

Stiekem is heel Amerika zwaar teleurgesteld dat Biden of de DNC nog niet hebben gereageerd op de uitnodiging van een vier uur durend debat onder leiding van Joe Rogan. Want eigenlijk wil iedereen dit zien, geen gelikt format, maar gewoon ‘man to man’ voor vier uur lang.