Kabinet is optimistisch in Miljoenennota, ondanks tekort van 43,5 miljard door coronacrisis

“Op bijna alle vlakken loopt de economische activiteit terug”, zo valt te lezen in de Miljoenennota. Men verwacht een krimp van 5 procent voor de Nederlandse economie. Gelukkig maakt het kabinet niet dezelfde fout als bij de vorige crisis door te gaan bezuinigen. Het tekort loopt op tot 43,5 miljard euro, maar de economie zal ook weer sneller groeien.

We stonden er voor de coronacrisis goed voor. Door corona kregen we forse tikken. Bedrijven moesten aan het infuus en er zijn er ook al tientallen die de deuren hebben moeten sluiten of dat nog gaan doen. Maar door de lage rentestand heeft dat overheidsinfuus nog niet zo’n impact gehad op de rest van de maatschappij. Dit kabinet laat de tekorten nu gewoon oplopen, want het kost ons (nu nog) praktisch niks.

In 2021 gaat de werkloosheid oplopen tot zo’n 6 procent. Op zich is dat niet zo’n probleem, als er maar weer op tijd ruimte kan worden geboden voor nieuwe en bestaande bedrijven om weer volop te kunnen gaan draaien. En dát is nog onzeker.

Als het allemaal mee blijft vallen met het coronavirus, en die vooruitzichten lijken aardig positief, dan trekt Nederland zichzelf waarschijnlijk aardig snel uit het slop. Houdt corona langer aan, waardoor er maatregelen moeten blijven die ons economisch belemmeren, dan is het allemaal een stuk ongunstiger. Daar doet het kabinet echter weinig uitspraken over. Dat is allemaal “erg onzeker”, schrijft minister van Financiën Wopke Hoekstra. Wel is duidelijk dat het in dat geval vooral erg taai zal gaan worden:

“In een situatie waarin Nederland onverhoopt te maken krijgt met een tweede virusgolf zal de economische neergang nog groter zijn, en kan de economie in 2021 verder krimpen. Daarnaast zal de situatie in Nederland, als open economie, ook samenhangen met de medische en economische ontwikkelingen in het buitenland. De financiële sector kan fors worden geraakt door de crisis maar de uitgangspositie is beter dan aan de vooravond van de kredietcrisis.”

Het lijkt er dus op dat Nederland zich de komende tijd vooral moet gaan richten op investeringen die zichzelf op de korte én de lange termijn terug gaan verdienen, en de werkloosheid voor een langere periode omlaag kunnen brengen. Daar lijkt nu in ieder geval nog maar (héél) weinig sprake van te zijn, als ik de door De Telegraaf opgesomde maatregelen lees.