KOZP zeer tevreden over gesprek met premier: ‘er is nog hoop’

Het gesprek tussen KOZP en premier Rutte en minister Koolmees is zojuist afgelopen. Elvin Rigters, voorman van de anti-Pietenclub was erg content over het verloop van het gesprek. Rutte heeft namelijk gezegd er meer aan te gaan doen om racisme in Nederland aan te pakken, dus KOZP-lieden kunnen de vlag uithangen.



Rigters is vooral blij met het voortschrijdend inzicht van onze premier, hierdoor ‘is er hoop’ voor KOZP dat Rutte de problemen gaat aanpakken die zij ervaren.

“Discriminatie is het slechtste wat je kan overkomen”, zei de premier na afloop van het “meer dan goede gesprek”. “Het komt nog te vaak voor. Dat moeten we niet accepteren.”

Rutte wil dat verschillende ministers in gesprek gaan met anti-racismeorganisaties om samen naar praktische oplossingen te gaan zoeken. Uiteraard is KOZP heel blij met deze belofte. Of de ambtenaren van de ministeries, die hier de ‘dupe’ van zullen zijn, hier blij mee zijn is nog maar een andere vraag. Amsterdamse diversiteitscursusjes zullen vaste bezigheidstherapie gaan worden voor de ambtenaren.

Eind september zal er nog een gesprek plaatsvinden waar nog meer ministers worden opgetrommeld om gezellig aan te schuiven.

Zo lijkt het dat KOZP haar ingangen heeft gevonden in de landelijke politiek. Of de gesprekken voor daadwerkelijke verandering gaan zorgen, of dat het meer een symboolactie is zullen we nog wel gaan zien.