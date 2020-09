Kunstroof-activisten weer vrijgelaten: ‘We komen terug. We willen ons erfgoed terug’

Vorige week liepen vijf Franse activisten het Afrika Museum uit met een Afrikaans beeld. Ze wilden een beeld meenemen uit hun thuisland, Congo. Het museum had dit tijdig door en de politie werd direct ingeschakeld. Enkele dagen later worden ze alweer vrijgelaten, oftewel de activisten komen weg met een poging tot kunstroof.



De activisten wilden het beeld uit het museum stelen omdat ze menen dat het gaat om kunstroof. Oh, de ironie…

Maar van de Franse activisten zijn we voorlopig nog niet af, zij willen terugkomen om door te gaan met dit soort acties. Nu is de vraag of de vrijlating – en het niet bestraffen van deze activisten – van deze activisten niet een vrijbrief is voor andere activisten om soortgelijke acties te plegen.

“We moeten nu het land uit, maar er zijn hier twee of drie musea met Afrikaanse kunst dus we komen terug. We willen ons erfgoed terug. Het is met geweld van ons gestolen en nu willen we het mee naar huis nemen.”

De directeur van het museum kon de actie niet waarderen. Volgens de directeur is dit niet de manier om zo’n geschil op te lossen. Normaliter wordt er een claim ingediend en gaan verschillende instanties een onderzoek starten om te kijken of er ook echt sprake was van kunstroof in het verleden. Deze activisten nemen het heft in eigen hand. Overigens zijn deze activisten van mening dat zij wel degelijk het recht hebben om andermans eigendommen zo maar te claimen. Zij vinden dat Europeanen geen recht van spreken hebben.

“Het is niet aan de musea en overheden van Europa om te beslissen wanneer en hoe iets wordt teruggegeven. Dat is aan ons.”

Dit begint een beetje te klinken als het standaard marxistische BLM-geneuzel.