Laten we blijven ademen! ‘Aantal besmettingen afgenomen in de afgelopen 24 uur’

De cijfers van het RIVM zien er rooskleurig uit. Er zijn namelijk minder besmettingen gemeld dan in de afgelopen 24 uur ten opzichte van de dag ervoor: de dag dat Mark Rutte en Hugo de Jonge een fatwa uitspraken over de Randstad.

Volgens het RIVM zijn er in de afgelopen 24 uur iets minder besmettingen gemeld dan in de afgelopen dagen. Het aantal ziekenhuisopnames nam wel iets toe en steeg naar 33. Op de intensive care bleef het rustig en het aantal opnames bleef dan ook hangen op negen nieuwe patiënten. Dat is -ook volgens de artsen- vooralsnog stabiel.

Het gaat niet goed met het coronavirus in ons land. In de regio's waar het aantal besmettingen het snelst toeneemt, worden aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Meer informatie ⤵️https://t.co/QoK163TuBV#AlleenSamen #Rijksoverheid pic.twitter.com/pcDMyGtDfR — Rijksoverheid (@Rijksoverheid) September 18, 2020

Gisteravond zaaide Mark Rutte en Hugo de Jonge nog een hoopt angst door allerlei nieuwe coronamaatregelen aan te kondigen. Die waren voornamelijk toegespeeld op de Randstad. Echter blijkt er vooralsnog geen enkele reden tot paniek, maar moeten we vooral voorzichtig zijn. “Het gevoel van noodzaak moet weer terug”, aldus Rutte.