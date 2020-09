Law & order in het openbaar vervoer: boa’s gaan meer en strenger controleren, boetes in aantocht

Komende weken zullen boa’s weer prominent aanwezig zijn in het ov-verkeer. Het ov wil namelijk dat er weer strenger wordt gecontroleerd, en wil dat men weer harder gaat optreden tegen overtreders van het coronabeleid. Wie geen mondkapje draagt kan direct een boete verwachten, het is afgelopen met de waarschuwingen.



Vanaf vandaag begint een peperdure ov-campagne om weer meer mensen naar het ov te trekken. Op dit moment is het ov maar ‘halfvol’. Zo’n 50% van de capaciteit wordt gebruikt ten opzichte van de ‘normale’ capaciteit. Men wil dit jaar weer naar 80% van de normale capaciteit gaan, maar om dit te bereiken moet men wel weer het ov ‘vertrouwen’. Een nadeel van deze campagne, en mocht het slagen, is dat het drukker gaat worden in het ov.

Wat zal betekenen dat handhaving weer strenger zal gaan controleren of iedereen zich wel aan de coronaregels houdt.

„We willen eind dit jaar toe naar 80%. Daarom zeggen we dat iedereen welkom is, mits men zich houdt aan de voorschriften”

De grote vraag is natuurlijk voor hoeveel escalaties dit zal gaan zorgen. Steeds meer Nederlanders hebben lak aan het coronabeleid, en dit wordt op een steeds agressievere manier geuit – zie de tal van uit de hand gelopen demonstraties maar.

Nu wordt aangekondigd dat boa’s weer strikter zullen gaan controleren betekent dit ook dat men sneller een boete kan verwachten. De vraag is hoe mensen hier op zullen gaan reageren.