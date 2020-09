Leugenaar Sander Schimmelpenninck: Roos, Dijkgraaf en Duk zijn zielig. DDS is

In het gesprek met het Parool gaat Schimmelpenninck helemaal los op alles wat rechts is. Want wat Schimmeltje betreft zijn rechtse mensen in de media de vijand — zeker als ze de euvele moed hadden kritiek te hebben op zijn koninklijke graafheid.

“Het komt altijd uit dezelfde ‘nieuwrechtse’ hoek,” zegt hij over de kritiek die hij regelmatig kreeg op zijn wangedrag bij Op1. “De domheid en de lasterlijke rancune van mensen als Jan Roos, Jan Dijkgraaf of Wierd Duk vind ik echt sneu om te zien. Oudemannenpraat. Denk je eens in: dan ben je dik in de vijftig en het enige waarvoor je nog je bed uit komt, is je verslaving aan likes, van voornamelijk anonieme accounts. Aan de andere kant: ook dergelijke sneue types doen maar wat. Het zijn einzelgängers, verder totaal uitgerangeerd, die zich vastklampen aan hun laatste strohalm. Dat moeten de verstandige mensen hen dan maar gunnen.”

Ah ja. Natuurlijk. Zij zijn extreem zielig, extreem, en ga zo maar door. Want zij zijn niet politiekcorrect links. En dat staat meneer totaal niet aan. Nee, nee. Zijne koninklijke hoogheid kan alleen linkse meningen tolereren. Ieder ander is beneden zijn adelijke waardigheid.

Maar wacht, meneer was nog niet klaar. In een interview in Tubantia had hij ook het één en ander te zeggen over GeenStijl en, jawel, uw eigen De Dagelijkse Standaard; twee sites waar hij — hoe kan het ook anders — ook al op neerkijkt.

De interviewer vertelt hem dat hij heel “nare” verwensingen naar zijn hoofd geslingerd kreeg toen bekend werd dat hij vertrok bij Op1. Zo had iemand “nou doei de groetjes” geschreven. Ja, ja, zoiets hakt er natuurlijk wel in.

“Het was heel naar. Sites als GeenStijl en De Dagelijkse Standaard zijn kanalen van Forum voor Democratie,” aldus Schimmelzeurpiet. ” Zij hebben veel invloed op sociale media waar vooral veel extreemrechtse mensen zitten. De sites worden gemaakt door lasteraars, die onder pseudoniemen schrijven. Dat is toch wel een serieuze tegenstander. Ergens maak je dan de afweging voor jezelf: is dit het waard?”

Over lasteraars gesproken, zeg. Moeten wij — DDS-redacteurs die altijd hun eigen naam gebruiken — dit zomaar tolereren, dit soort leugens over ons en de website waarvoor wij schrijven? Ja, als het aan Schimmelbroek ligt wel. Want wij zijn rechts. En over rechtse commentatoren mag je liegen tot je barst. Dat zijn wat hem betreft namelijk untermenschen. Die hebben geen rechten.

Nou ja, we zullen ons er maar niet over opwinden. Uiteindelijk is Schimmelhoed immers eerst en vooral een heel zielig ventje. Hij is onze irritatie niet eens waard.

