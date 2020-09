Minister Koolmees waarschuwt voor ongelijkheid: ‘verschillen in de samenleving worden groter door coronacrisis’

Het is verschrikkelijk, de coronacrisis zorgt voor meer ongelijkheid! De verschillen in de samenleving zullen hoe dan ook toenemen, dus iedereen trekt weer aan de bel over dat dit misgaat en dat we het vooral niet te gek moeten maken. Koolmees zegt: “We moeten oppassen dat we niet de verkeerde weg inslaan.”

Er valt van alles te zeggen over het economische beleid van dit kabinet. De één had meer geld naar de zorg gewild en de ander meent dat het klimaat niet voldoende tot z’n recht is gekomen. Maar iedereen weet dat de economische crisis slachtoffers heeft gemaakt en ook nog verder zal gaan maken.

Dus natúúrlijk probeert men te redden wat er te redden valt. Een bedrijf helpen dat net overeind weet te blijven is rendabeler dan een bedrijf proberen te redden waarvan de toekomst sowieso al onzeker was. Dat betekent niet dat iedereen die moeite heeft maar direct afgekapt moet worden van enige vorm van hulp, maar het is simpelweg onvermijdelijk: niet iedereen kan en zal geholpen worden.

En de rek is er volgens minister Koolmees wel een beetje uit. Flexwerkers, zzp’ers en arbeidsgehandicapten lopen het meeste risico en daar zullen we de effecten ook het snelst gaan zien ben ik bang. En dan is het wel een beetje wrang om te moeten constateren dat gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden juist profiteren van de nieuwe maatregelen, maar lastenverlichting voor de eerder genoemde kwetsbare groepen er nauwelijks inzit.