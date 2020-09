Niemand wil een nieuw permanent kamp op Lesbos, maar ‘Moria 2.0’ komt er toch!

Eilandbewoners willen geen nieuw kamp. Asielzoekers willen geen nieuw kamp. Iedereen weet dat het nieuwe kamp zo weer zal afbranden, maar toch drukt de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zijn plan door. En of de rest van Europa ook even wil helpen!



In kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos zaten zo’n 13.000 vluchtelingen. Er was maar plek voor 3.000 man dus dat was toen al een onmenselijke situatie. Daar kwam geen hulp voor en er werd praktisch niets aan gedaan. Jarenlang hebben die eilandbewoners moeten toekijken hoe zij hun eiland zagen aftakelen. Natuurlijk willen die niet opnieuw zo’n kamp!

En die vluchtelingen hebben dit ook niet gewild of kunnen voorzien. Ze moeten in de meeste gevallen nog steeds gewoon worden teruggestuurd maar dat hoeft echt niet op de manier zoals ze al die tijd behandeld zijn. Dus wat gaat zo’n nieuw kamp nou precies toevoegen? ‘Ja, maar dit keer gaan we de procedure ook echt uitvoeren!’ Is dat het signaal van de Griekse regering?

En dat willen ze dan doen op precies dezelfde plek, bij die mensen die er jarenlang een zeer negatieve ervaring mee hebben gehad. Als die vluchtelingen het straks zelf niet in de fik steken dan doe die eilandbewoners het wel. Dit is toch vragen om problemen?

En dan blijken er onder de huidige vluchtelingen op het eiland ook nog eens coronabesmettingen tussen te zitten. En een aantal vluchtelingen is van de radar verdwenen. Dat kon wel eens tot opstootjes gaan leiden, nog voor de eerste paal van dat nieuwe kamp in de grond is geslagen.