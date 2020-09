Oh kijk! PvdA’er Asscher ziet in coronacrisis kans voor overheid om meer, meer, meer macht te grijpen

In het FD zegt Lodewijk Asscher vandaag dat de coronacrisis bewijst dat de overheid de regie nóg meer in handen moet nemen. En uiteraard, zegt hij daarbij, is links daartoe beter in staat dan de middenpartij de VVD.

“We komen uit een tijd waarin te vaak werd gezegd: ‘het individu is de oplossing, de overheid is het probleem.’ Maar nu blijkt dat als je geconfronteerd wordt met een collectief probleem zoals een pandemie, je de overheid als bondgenoot keihard nodig hebt,” aldus de PvdA-leider. Hetzelfde geldt in mijn ogen voor de klimaatcrisis en de ongelijke verdeling tussen arm en rijk.”

Laat dit even goed op je inwerken. Asscher begint met een verhaal over hoe de pandemie bewijst dat een sterke overheid ‘nuttig’ is, maar vervolgens sleept hij daar twee volkomen andere onderwerpen bij; onderwerpen, trouwens, die in hun aard onoplosbaar zijn. Want: het klimaat verandert altijd, en er is altijd een inkomensverschil geweest en die zal er ook altijd zijn.

Met andere woorden, als het aan Asscher ligt moet de overheid altijd meer, meer, meer macht krijgen. De ‘pandemie’ is slechts een middel om dat voor elkaar te krijgen. Niet meer, niet minder.

Nou verwacht je niet anders van een socialist, wat Asscher nou eenmaal is — hoewel daar wel bij gezegd moet worden dat het zelfs voor een socialist ontzettend opportunistisch is om de angst voor een virus op deze manier te misbruiken. Maar goed, zelfs dat is niet schokkend als zodanig. Zo rolt extreemlinks nu eenmaal.

Wat wél schokkend is, is dat zogenaamde, zelfverklaarde ‘liberalen’ precies hetzelfde doen.

