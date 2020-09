OM haalt officier die zaak-Akwasi seponeerde, nu van andere racisme-zaak (Clarice Gargard) af

Officier van justitie Jacobien Vreekamp, die tot voor kort samenwerkte met Kick Out Zwarte Piet (KOZP)-voorman Mitchell Esajas, wordt door het Openbaar Ministerie (OM) van een andere racisme-zaak gehaald, namelijk die van Clarice Gargard. Die ook uit diezelfde vijver vist. Het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling is toch ineens weer prioriteit geworden bij het OM!

Het is toch werkelijk onvoorstelbaar? Bij het OM zag kennelijk niemand dat er op z’n minst de schijn van belangenverstrengeling kon bestaan toen Vreekamp, met haar verleden, meebesliste over het niet vervolgen van de strafbare Akwasi. Allebei gelieerd aan KOZP? Moet gewoon kunnen!

Maar hoe totaal verbaasd ze toen bij het OM waren, zo voorzichtig zijn ze nu! Nu hebben ze ineens wél door dat het toch niet zo handig is als Vreekamp bij een andere racisme-zaak, over nog zo’n zelfde KOZP-zeikerd genaamd Clarice Gargard, mee gaat doen bij dat proces.

Als het bij Akwasi géén probleem was, waarom is het dit nu dan wel? Het OM zegt dit te doen vanwege de mensen die bedreigingen hebben geuit jegens Gargard. Die gaan natuurlijk schuimbekkend die rechtszaal uit als een pro-KOZP officier daar de eisen voor gaat staan lezen.

Er klopt toch geen snars van dat iemand met zo’n uitgesproken politieke achtergrond dit soort zaken behandelt? Zelfs al doet ze haar best om alle schijn van belangenverstrengeling weg te nemen, dan nog vertrouw je het toch niet?