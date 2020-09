Ondanks oproep Rutte om vooral thuis te blijven, krijgen thuisblijvers met coronaklachten vaak niet eens uitbetaald!

Premier Mark Rutte riep gisteren het volk op om te blijven thuiswerken en als je toch naar kantoor gaat en klachten hebt, dan moet je twee weken in ‘zelf-quarantaine’. In de praktijk pakt dat soms heel anders uit, zo worden mensen die corona-achtige klachten hebben en noodgedwongen thuiszitten niet meer uitbetaald door hun werkgever.

Het testen op het coronavirus was al een hekel dingetje. Heel veel GGD’s kunnen de werkdruk namelijk niet meer aan. Het gevolg daarvan is dat mensen met corona-achtige klachten soms wel tot een week moeten wachten om getest te kunnen worden. En als je eenmaal bent getest, dan is het nog te hopen dat de uitslag van de coronatest niet kwijtraakt.

RTL Nieuws slaat bij monde van vakbond FNV alarm over de situatie waarbij werknemers die noodgedwongen in thuisquarantaine zitten opeens niet meer krijgen uitbetaald door hun werkgever. “Feitelijk wordt de wet hier gewoon overtreden en dat vind ik heel zorgelijk”, zegt Kitty Jong van vakbond FNV.

Uit onderzoek van de commerciële nieuwszender blijkt dat niet iedereen krijgt doorbetaald wanneer diegene noodgedwongen thuiszit met klachten. Inmiddels zijn we zelfs zover dat de eerste rechtszaken tegen werkgevers al worden gevoerd. Rechtsbijstandsverzekeraars en vakbonden geven aan dat ze dagelijks vragen en klachten krijgen over het verplicht opnemen van vakantiedagen en zelfs het korten op het loonstrookje.