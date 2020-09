Paul Cliteur: Wilders gewaarschuwd door Grapperhaus

De Telegraaf schrijft op 15 september jongstleden: “een minder prettige Prinsjesdag voor Geert Wilders. De PVV-leider is opgeschrikt door nieuwe bedreigingen aan zijn adres, dit keer vanuit terreurbeweging al-Qaida. Minister Grapperhaus van Justitie heeft hem afgelopen vrijdag persoonlijk laten weten dat hij het gevaar serieus moet nemen.”





Die laatste zin fascineerde mij: Grapperhaus die aan Wilders zou hebben laten weten dat hij het gevaar “serieus moet nemen”. Hoe zou dat gesprek verlopen zijn? Ongeveer zo?

(rrring) Telefoon voor Wilders.

Grapperhaus: Ja, Geert, Ferdinand hier. Helaas heb ik slecht nieuws. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Jemenitische tak van al-Qaida, AQAP, heeft een oproep doen uitgaan om aanvallen uit te voeren op Charlie Hebdo, op de Deense en Zweedse cartoonisten, maar ook op jou, Geert. Spijt me. Je moet het wel serieus nemen hoor.

Wilders: Spijt, spijt, wat koop ik voor spijt? En serieus nemen? Ik loop nu al meer dan 16 jaar met beveiliging rond omdat u, minister van Justitie en Veiligheid, het laatste deel van uw verantwoordelijkheid voor mij totaal niet kunt waarmaken. Nederland, een land dat zich laat voorstaan op rechtsstatelijkheid en deugdelijk bestuur. Een land dat voortdurend loopt te mekkeren over Polen en Hongarije als nep-rechtsstaten. U bakt er helemaal niks van in Nederland. Het is allemaal wel gemakkelijk toespraakjes te houden over meer mensen van kleur bij de politie of andere hobbyprojecten, maar uw eerste, uw primaire taak, is handhaving van het monopolie van de dwang op het grondgebied van de staat. Als u dat niet kunt, zeg het, dan neemt iemand hier de boel over, maar hou op met excuses te verzinnen voor het feit dat u uw basale taken verzuimt.

Grapperhaus: Mijn verantwoordelijkheid zou ik niet waarmaken? Maar Geert, we doen ons best. Je wordt beveiligd op staatskosten. Wat meer kan ik doen?

Wilders: Om te beginnen zou u eens kunnen gaan zorgen dat Pakistaanse en Afghaanse jihadisten het land niet binnenkomen. Grensbewaking. Al eens over nagedacht? En hoe zit het met de ambassadeur van Pakistan? Hebt u die al eens op het matje geroepen omdat ze in Pakistan openlijk oproepen tot geweld tegen mij en anderen die proberen de beginselen van de rechtsstaat hoog te houden? Kleine moeite toch? En heeft u zich al eens een beetje verdiept in de ideologische achtergrond van die jihadistische terroristen? Wat zij willen. Op grond van aansporingen in hun heilige boeken moeten apostaten (afvalligen), godslasteraars en ketters de doodstraf krijgen. Zij willen wraak nemen namens hun profeet. En als de staat die middeleeuwse sancties zelf niet oplegt, dan moeten de gelovigen actief worden. Wat die jongens van al-Qaida doen. Is het een idee dat in het nieuwe Wetsvoorstel aanscherping burgerschapsopdracht u gaat opnemen dat we een speciaal probleem hebben met mensen die menen God’s wraakengelen hier op aarde te moeten spelen? Even collega Slob van Onderwijs bellen wellicht, om samen met hem iets in elkaar te zetten? En wellicht ook minister Koolmees eraan herinneren dat hij ook integratie in zijn portefeuille heeft?

Grapperhaus: Koolmees, is die verantwoordelijk voor de integratie? Wist ik niet.

Wilders: Nee, dat weet niemand omdat hij daar niets aan doet. Hij houdt het graag gezellig, net als u. En precies daarom kunnen die mannen van al-Qaida ons al decennia lang gegijzeld houden. Dat komt door u. En door uw buitenlandse collega’s natuurlijk, want die doen het niet veel beter. Nu heeft u mij het weekend voor Prinsjesdag gebeld om mij te informeren dat ik serieus wordt bedreigd, tezamen met cartoonisten in Frankrijk en Denemarken. Nu was dat geen nieuws voor mij, natuurlijk. Dat is al 16 jaar lang geen nieuws. Al eens met de Franse en Deense collega’s gebeld of jullie samen een plannetje kunnen maken? Of hebben zij de hoop ook al opgegeven dat jullie deze uitdaging het hoofd kunnen bieden?

Grapperhaus: Tjonge, dat zijn wel heftige onderwerpen, zeg.

Wilders: Ja, heftig. Maar mijn leven is ook heftig. En dat zou uw leven ook moeten zijn, als u uw taken serieus zou nemen. Het ambt van minister van Justitie en Veiligheid (let op het laatste deel) is ook een heftig ambt.

Prof. dr. Paul Cliteur is hoogleraar in Leiden, Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie en auteur van onder meer “De Staat versus Wilders”.