Peilingen: Nederland wil een zakenkabinet

De peilingen van Maurice de Hond laten iets interessants zien: Nederlanders zien een zakenkabinet wel zitten. Een vijfde van de Nederlanders wil maar dat het huidige kabinet na 17 maart opnieuw een kabinet gaat vormen. Bijna de helft van de respondenten ziet wel wat in een zakenkabinet. Het gaan bijzondere tijden worden op deze manier.



Maar 21% van de respondenten ziet iets zitten in een voortzetting van het huidige kabinet. Verreweg de meeste voorkeur gaat uit naar een zakenkabinet. Een term die de laatste jaren steeds vaker te horen valt in het politieke discours.

Sinds Forum voor Democratie de Tweede Kamer is binnengekomen wordt een zakenkabinet vaker dan ooit geopperd. Baudet heeft al vaker aangegeven groot voorstander te zijn van een zakenkabinet. Zou het dan zomaar kunnen dat we na 17 maart een zakenkabinet gaan krijgen?

Veel mensen hebben geen trek in weer een kabinet met de VVD, CDA, D66 en CU. Het is vrij duidelijk dat Nederlanders liever een andere formatie zien. Een links kabinet lijkt ook steeds populairder te worden; SP, GL en PvdA samen in een kabinet. Een natte linkse droom, maar zeer onwaarschijnlijk: de SP is nog te anti-establishment om te regeren.

Ondertussen zou het interessant zijn voor partijen om net zoals Forum met concrete plannen te komen voor een mogelijk zakenkabinet. Het zou een interessant ‘experiment’ kunnen zijn voor Nederland.