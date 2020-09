Premier Rutte wil in gesprek met Famke Louise-kamp

Naar aanleiding van het optreden van Famke Louise is Diederik Gommers helemaal geïnteresseerd in mensen die zoals zij zich willen onttrekken van deze crisis. Ook onze premier zou bereid zijn om in gesprek te gaan met jongeren die #nietmeermeedoen. Dit zei Diederik Gommers in een gesprek met Humberto Tan.



Gommers wil samen met premier Rutte in gesprek gaan met mensen die cynisch zijn over de coronamaatregelen in Nederland. Volgens Gommers is het enorm belangrijk om juist nu het gesprek aan te gaan met influencers zoals Famke Louise, zodat de experts hun bezorgdheid en bezwaren kunnen aanhoren, maar zij tegelijkertijd ook hun kant van het verhaal vertellen.

“Ja. Zo ken ik Mark Rutte ook. Hij heeft ongelooflijk veel energie en hij wíl het ook elke keer uitleggen. Hij realiseert zich ook dat hij het goed moet uitleggen en dat we respect moeten hebben voor elkaars problemen die hierdoor ontstaan zijn.”

Het lijkt erop dat Rutte dezer dagen met iedereen in gesprek wil gaan, recent hield hij nog gesprekken met BLM-kopstukken. Nu laat Gommers weten dat de premier ook openstaat voor een gesprek met corona-critici en corona-ontkenners.

'Ik vind dat Famke Louise iets prachtigs heeft gedaan', zegt Diederik Gommers tegen @HumbertoTan over het gesprek in @Jinek_RTL. 'Famke heeft gewoon iets in beweging gebracht waar we behoefte aan hadden', legt hij uit. pic.twitter.com/FzMFL9DRpB — NPO Radio 1 (@NPORadio1) September 25, 2020

Het is goed om te zien dat ook premier Rutte in gesprek wil blijven met alles en iedereen. Uiteindelijk is iedereen de dupe van deze crisis, en op deze manier kan iedereen zijn zegje doen.