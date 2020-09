Prinsjesdagstukken zijn bekend: kabinet verwacht stijging van koopkracht en werkloosheid

Het kabinet verwacht voor volgend jaar een economische groei van 3,5 procent. De werkloosheid zal wel verder oplopen, maar de koopkracht stijgt waarschijnlijk met 0,8 procent. Nou, joepie, is dat even goed nieuws! Als je straks nog een baan hebt, tenminste.

De percentages van de Prinsjesdagstukken zouden nog enigszins kunnen afwijken op de dag zelf, maar zijn niet sowieso niet echt om over naar huis te schrijven. Mensen die hun baan weten te behouden gaan er iets op vooruit. Maar mensen die werkloos raken en niet snel genoeg wat anders kunnen vinden, die konden het wel eens heel moeilijk gaan krijgen.

De werkloosheid stijgt door naar 5,9 procent, wat neerkomt op ongeveer 550.000 mensen. Het probleem is alleen dat veel van deze mensen nu nóg meer moeite zullen gaan hebben met het vinden van een baan. Want veel toegankelijke baantjes, die eerder volop aanwezig waren, zijn dat straks wellicht niet meer. Denk aan baantjes in de schoonmaak of de horeca, bijvoorbeeld. Daar komt niet zomaar een alternatief voor.

Oudere mensen zullen het ook nog moeilijker krijgen. Zij hadden al meer moeite op de arbeidsmarkt en zijn nu ook nog eens een risicogroep voor corona. Dat maakt ze voor een werkgever niet aantrekkelijker, of het nou terecht is of niet.

En het kabinet lijkt dit op te willen gaan lossen door allerlei ‘duurzame’ initiatieven te subsidiëren. Alsof al die mensen zitten te wachten op een omscholingstraject tot zonnepaneel-installateur!