Pure indoctrinatie: leerlingen moeten verplicht GroenLinks-verkiezingsposter maken

Een middelbare school in Drachten gaf leerlingen van 5 vwo de opdracht om GroenLinks-verkiezingsposters te maken. Regelrechte indoctrinatie! Men had er ook voor kunnen kiezen om een fictieve of bestaande partij naar keuze als optie te geven. Maar nee, ‘laten we ons vandaag allemaal verdiepen in GroenLinks, gewoon objectief en zo’.

Dit is toch werkelijk onvoorstelbaar? Zo overduidelijk willen indoctrineren en dan denken dat een disclaimer toevoegen helpt. Terwijl het niets meer is dan jezelf in willen dekken.

Op een middelbare school in Drachten moesten leerlingen van 5 VWO verplicht een verkiezingsposter maken voor uitsluitend (!) GroenLinks. En die posters hangen nu in het lokaal, maar die linkse indoctrinatie in het onderwijs is natuurlijk een mythe. pic.twitter.com/fPjSLH8DH4 — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) September 11, 2020

Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als er binnenkort een paar leraren met een soortgelijke rechts georiënteerde opdracht komen. Of een paar leerlingen die tegendraads gaan lopen doen. Ik denk dat column-pagina’s dan weer vol staan met gekrijs van deug-BN’ers.

Met dit soort fratsen werken ze zichzelf op links ook alleen maar tegen, want ze leveren zo direct het bewijs voor linkse indoctrinatie. Dat lijkt de docent in dit geval niet eens te beseffen, of diegene onderschat het probleem. Die disclaimer staat er namelijk niet voor niets, iets in het achterhoofd heeft toch een signaaltje proberen te sturen dat dit misschien toch niet zo’n goed idee was.

Maar het wordt vanuit die hoek toch weer gebagatelliseerd. Je prikt niet zomaar door die bubbel heen. Ik hoor het ze al zeggen: ‘Ja maar 5 vwo’ers kunnen heus wel zelfstandig denken. Het gaat juist om het ontwikkelen van empathie, door je te leren verplaatsen in de denkbeelden van een ander, in dit geval toevallig GroenLinks.’ Volgens mij gaan ze het nooit begrijpen, al wil ik het wel blijven proberen uit te leggen.