Rebelse Klaas Winterslaap wil hard kunnen wegrennen van de ravage na 10 jaar Rutte: sneakers onder pak

Klaas Dijkhoff van de VVD vindt zichzelf een heuse rebel. Niet omdat hij inhoudelijk ook maar een beetje ingaat tegen de wensen van het partijkartel, maar omdat hij… sneakers onder zijn pak draagt.

Zo, zo. Dat hakt er wel even in hoor.

Gisteren droeg Dijkhoff — die terecht Klaas Winterslaap genoemd wordt door FVD-leider Thierry Baudet — onder zijn pak witte Adidas sneakers. Het kwam hem logischerwijs op kritiek te staan van kijkers van de Algemene Politieke Beschouwingen. Hip zijn is hartstikke leuk, maar als je in de Tweede Kamer werkt dien je je enigszins netjes te kleden. Dat hoort bij het ambt.

Tenminste, dat was tot voor kort het geval. Want tegenwoordig heerst er een ‘alles moet kunnen’ cultuur in de Kamer. Van gebreide truien tot pakken met sneakers.

Hoe dan ook, Dijkhoff heeft gereageerd op de kritiek van mensen die witte sneakers niet vonden kunnen bij een pak. Zijn antwoord bestaat uit… het dragen van zwarte sneakers onder een pak.

Ja echt.

Voor alle mensen die witte sneakers onder een pak niet vinden kunnen. Deze is voor jullie. #APB2020 pic.twitter.com/vgqOhrDqsS — Klaas Dijkhoff (@dijkhoff) September 17, 2020

Wat een rebel is het toch he? Hij is zó rebels dat hij bereid is om er als een 14-jarige puber bij te lopen om een punt te maken. Sterk hoor!

