Reissector komt in opstand! Starten petitie: ‘adviezen deugen niet’

De reissector is ontevreden over het huidige stelsel van reisadviezen, er zou namelijk niks van kloppen; er is te veel onduidelijkheid en chaos. Daarom is de sector een petitie gestart. Ze willen dat Europese buurlanden de adviezen beter met elkaar afstemmen, dit om massale verwarring bij toeristen te voorkomen.





Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou geen rekening houden met toeristen en reisorganisaties aldus de sector. Er worden landen soms onterecht ‘op slot gezet’. Waar onze overheid soms een land op oranje zet doet een buurland van ons dat niet, dit zorgt natuurlijk voor flink wat verwarring.

„Met ongenuanceerde reisadviezen die afwijken van de ons omringende landen gaat de wereld op slot. De logica ontbreekt. Toenemend onbegrip zorgt voor erosie van het fenomeen. Vandaar het idee van een petitie die binnenkort in Den Haag zal worden aangeboden”

Initiatiefnemers hopen op deze manier ervoor te zorgen dat onze overheid in overleg gaat met andere landen. Om zo tot meer duidelijkheid te komen. Want uiteindelijk is de toerist – en de reisbranche – de dupe. Als er te veel onduidelijkheid is, dan besluiten toeristen uiteindelijk weg te blijven.

„De coronabesmettingen zijn in die toeristenoorden meestal stukken lager dan in Nederland. Door de brij aan reisadviezen is het vertrouwen van de consument sterk gedaald. Al die kleurtjes zijn soms niet meer te volgen en ze zijn ook niet in lijn met andere West-Europese landen. Nederlandse vakantiegangers moeten dan halsoverkop vertrekken of hun zuurverdiende vakantie wordt geschrapt, terwijl bijvoorbeeld Duitsers, Britten en Belgen mogen blijven. Dat is niet uit te leggen en leidt tot extra schade en ongemak”