RIVM: veel meer positieve coronatests, maar ziekenhuisopnamen en sterfgevallen dalen juist

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is de afgelopen week behoorlijk gestegen. Afgelopen week zijn er 5.427 besmettingen vastgesteld, tegenover 3.597 in de week ervoor. Opvallend is dat ziekenhuisopnamen en overlijdensgevallen nog altijd laag blijven, en zelfs daalden.

Er is afgelopen week ruim 180.000 keer getest. Dat is fors hoger dan een paar weken terug, en het hoge aantal besmettingen valt ook relatief hoger uit.

Maar al met al lijken we het virus dus nog steeds redelijk onder controle te hebben. De kwetsbare groepen komen veel minder in aanraking met besmette mensen dan toen in de periode van maart en april. Wat natuurlijk niet betekent dat álle risicogroepen overal even goed beschermd worden. Dat gaat hier en daar echt nog wel eens mis.

Maar als we de balans zouden opmaken van hoe we er nu voor staan, dan gaat het over de gehele linie eigenlijk best heel goed! Nu er ook vaker getest zal gaan worden bij verzorgingstehuizen, draagt dat alleen maar bij aan het verminderen van het risico op besmetting bij die doelgroepen. De ziekenhuizen zijn ook beter geworden in het behandelen van Covid-19 en de meeste positief geteste mensen hebben er toch nauwelijks last van.

Als we dat op deze manier kunnen blijven volhouden dan zeggen die besmettingscijfers vrij weinig meer. Tijdens de eerste coronagolf was dat nog relevant, omdat je wist dat er hoge cijfers van ziekenhuisopnamen en sterfgevallen zouden volgen. Dat lijkt nu dus voorbij. En dat is een prima argument om eens te kijken naar het verder versoepelen van de regels!